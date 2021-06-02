Путин не нашел повода для критики "Единой России"

Президент России Владимир Путин 2 июня проводит встречу с руководством "Единой России". Эта партия провела праймериз по отбору кандидатов на выборах в Госдуму, а также в законодательные собрания регионов и советы муниципальных образований.

В ходе встречи глава государства высоко оценил деятельность "Единой России": "В целом партия продуктивно участвует в решении ключевых задач социально-экономического развития страны. Ставит здесь на первый план интересы людей. Делает все, для того чтобы укрепить доверие, доверие своих избирателей".

По словам президента, "Единая Россия" была инициатором многих антикризисных механизмов. Перед посланием Федеральному собранию президент советовался с лидерами единороссов.

"…мы говорили о том, что и как нужно сформулировать, для того чтобы продвинуть наиболее важные наши направления работы", — подчеркнул он.

Несмотря на то, что у людей "и претензий много к ведущей политической силе", работа была проделана большая, сказал Владимир Путин. И поблагодарил "за вклад в продвижение важнейших решений по оказанию экстренной помощи людям, особенно семьям с детьми и тем, кто оказался без работы в этот сложный период".

Впрочем, было бы странно, если бы накануне старта избирательной кампании президент вдруг начал бы критиковать партию, которая является его опорой.

В марте были сообщения, что Владимир Путин может возглавить партийный список "Единой России" на выборах в Госдуму. Впрочем, уже тогда такой вариант называли маловероятным. По мнению большинства экспертов, у партии достаточно хорошие выборные перспективы.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда говорил, что ему не известно о решении президента якобы возглавить партсписок "Единой России" на думских выборах.