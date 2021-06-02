EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Павел Деревянко объяснил, почему не хочет сниматься в Голливуде
Мурашко назвал количество россиян, привитых вакциной от коронавируса
Украинские коллекторы попали за решётку, перепутав должника в Белоруссии
С комика Соболева требуют 85 млн рублей за неудачную шутку
Военно-морские силы США решили, как будут "отвечать" России
Уролог Захарченко рассказал, кому нельзя есть арбузы
Любимый художник-постановщик Пугачёвой и Киркорова впал в кому
На Украине упростят получение гражданства для россиян
"Мы зафиксировали": Киев предупредил Минск касательно рейсов в Крым

Путин не нашел повода для критики "Единой России"

Политика

Президент России Владимир Путин 2 июня проводит встречу с руководством "Единой России". Эта партия провела праймериз по отбору кандидатов на выборах в Госдуму, а также в законодательные собрания регионов и советы муниципальных образований.

Путин не нашел повода для критики "Единой России"

В ходе встречи глава государства высоко оценил деятельность "Единой России": "В целом партия продуктивно участвует в решении ключевых задач социально-экономического развития страны. Ставит здесь на первый план интересы людей. Делает все, для того чтобы укрепить доверие, доверие своих избирателей".

По словам президента, "Единая Россия" была инициатором многих антикризисных механизмов. Перед посланием Федеральному собранию президент советовался с лидерами единороссов.

"…мы говорили о том, что и как нужно сформулировать, для того чтобы продвинуть наиболее важные наши направления работы", — подчеркнул он.

Несмотря на то, что у людей "и претензий много к ведущей политической силе", работа была проделана большая, сказал Владимир Путин. И поблагодарил "за вклад в продвижение важнейших решений по оказанию экстренной помощи людям, особенно семьям с детьми и тем, кто оказался без работы в этот сложный период".

Впрочем, было бы странно, если бы накануне старта избирательной кампании президент вдруг начал бы критиковать партию, которая является его опорой.

В марте были сообщения, что Владимир Путин может возглавить партийный список "Единой России" на выборах в Госдуму. Впрочем, уже тогда такой вариант называли маловероятным. По мнению большинства экспертов, у партии достаточно хорошие выборные перспективы.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда говорил, что ему не известно о решении президента якобы возглавить партсписок "Единой России" на думских выборах.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Редакция Правда.Ру
Последние материалы
"Такую тему надо раскрывать": Захарова об истории с агентами Чехии в России
Мурашко назвал количество россиян, привитых вакциной от коронавируса
Украинские коллекторы попали за решётку, перепутав должника в Белоруссии
С комика Соболева требуют 85 млн рублей за неудачную шутку
Военно-морские силы США решили, как будут "отвечать" России
Уролог Захарченко рассказал, кому нельзя есть арбузы
Прополис и его лечебные свойства
Любимый художник-постановщик Пугачёвой и Киркорова впал в кому
На Украине упростят получение гражданства для россиян
"Мы зафиксировали": Киев предупредил Минск касательно рейсов в Крым
Популярное
Репродуктология
Отрицательный резус-фактор: рожать или не рожать?

Бывает так, что у супругов не только группы крови разные, но у жены резус-фактор положительный, а у мужа – отрицательный. Возможно ли родить здорового малыша при такой несовместимости?

Отрицательный резус-фактор: рожать или не рожать?
Фурункулёз: не мочить и руками не трогать!
Дерматология
Фурункулёз: не мочить и руками не трогать!
Мать и дитя
"Куриная грудь" у ребёнка: что это такое, как лечить
Акушерство и гинекология
Масло чайного дерева: гинекологи против
Любовь Степушова Россия одобрила производство "Спутника V" в Аргентине Любовь Степушова Соломон Соловьев Знак зодиака 2 июня: знаменитые Близнецы Соломон Соловьев Игорь Буккер Имидж Нерона погубили иудеи Игорь Буккер
Спецпроект
Прополис и его лечебные свойства
Спецпроект
Мака перуанская лечит анемию, импотенцию и рак груди
Ольга Бузова прокомментировала скандал в Волгограде
Российский шоу-бизнес
Ольга Бузова прокомментировала скандал в Волгограде
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников