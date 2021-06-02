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"Такую тему надо раскрывать": Захарова об истории с агентами Чехии в России

Политика

Откровения главы чешского МВД Яна Гамачека, посвящённые ситуации со срочным вывозом неких "сотрудников разведки" с территории России, вызывают некоторые вопросы. И по ним хотелось бы получить ответы, сообщила в Telegram официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Такую тему надо раскрывать": Захарова об истории с агентами Чехии в России

Напомним, что Гамачек привёл подробности касательно вывоза чешских разведчиков с российской территории прямо на Чешском телевидении. Он сообщил, что ещё до обвинений по Врбетице Прага была вынуждена оперативно вывозить своих людей.

"Первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек публично сказал, что чешские спецслужбы непосредственно до придания огласке инцидента во Врбетице срочно стали отзывать своих сотрудников из России", — сообщила Захарова.

"Мощное откровение. Такую тему надо раскрывать, господа", — добавила она.

Естественно, у российской стороны возникли вопросы. Например, интересно было бы узнать, сколько именно "сотрудников разведки" работало в РФ, остался ли кто-то из них на нашей территории — и на кого именно они работают.

"Работали ли они только на Прагу или выполняли задания других стран или военных блоков по совместительству? По каким паспортам они въезжали на территорию нашей страны? Имели ли они при этом российское гражданство?

Что означает слово "исчезли": ликвидированы или просто вывезены? Если второе, то куда? Какие преступления совершены этими людьми, если чешское руководство осуществило спецоперацию по их "исчезновению"?", — написала Захарова.

"Очень ждём. Интересно же", — резюмировала она.

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