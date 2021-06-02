На разогреве: в ГД оценили новый законопроект США по "СП-2"

Очередная активность американского Конгресса, связанная с санкциями по "СП-2", не осталась без внимания в Госдуме. По мнению члена комитета Госдумы по международным делам Сергея Железняка, одна из задач такой активности — обострить обстановку перед саммитом двух президентов.

Напомним, что ранее конгрессмен Фред Келлер внёс законопроект следующего толка: санкции против "СП-2" нужно восстановить, причём немедленно. Пока неясно, будет ли данный законопроект принят.

"Как и ожидалось, мы видим нарастание новой волны антироссийской риторики, которая имеет целью попытаться обострить атмосферу перед переговорами президента России Владимира Путина и главы США Джозефа Байдена", — сообщил Железняк, его цитирует РИА "Новости".

Кроме "разогрева" обстановки, ситуация указывает на продолжение противостояния американских политических элит.

"Мы также наблюдаем продолжение внутриполитической борьбы экс-президента Трампа с нынешней политической элитой США, которые постоянно находятся в противоречии, чем дестабилизируют ситуацию в обществе и на внешней арене", — уточнил депутат.

Не стоит также забывать: выдвинутый законопроект выгоден топливным корпорациям США. Пока им не удаётся подмять под себя рынок Европы, а поскольку в честной конкурентной борьбе за потребителя американцы имеют мало шансов, то в ход идут методы вроде шантажа и попыток давления.

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