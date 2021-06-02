Копеечка по плану: Путин высказался о туризме на Дальнем Востоке

Продолжается история с развитием туризма на Дальнем Востоке: по мнению президента РФ Владимира Путина, для решения этой задачи необходимо "вложить копеечку".

Напомним, что ранее туризм на Дальнем Востоке попал в прицел СМИ из-за ситуации с вице-премьером Дмитрием Чернышенко. Чиновник задел Путина словами про "вытаптывание" Долины Гейзеров, после которых его направили в регион как раз с целью развития туризма. Как оказалось, Чернышенко поработал весьма плодотворно: президент уже ознакомился с его докладом.

"Что касается развития туризма на Дальнем Востоке, в том числе на Камчатке, здесь копеечку надо вкладывать в инфраструктуру, постепенно, аккуратненько, по плану просто работать, да и всё", — сообщил Путин второго июня на совещании с членами правительства.

Президент отметил, что в данном вопросе и в дальнейшем нужно внимание: важно, чтобы обозначенные планы были реализованы.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.