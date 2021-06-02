"Галочки" раздора: ГД защитила россиян от давней хитрости кредиторов

Госдума решила защитить россиян от "крестиков" и "галочек", которые хитрые кредиторы зачастую пропечатывают в договорах ещё до момента их подписания. Теперь подобная схема окажется под запретом.

Уточняется, что закон успешно принят в ГД. Через 180 дней после публикации он начнёт действовать. Комментарий по ситуации с безальтернативными, по сути, "галочками" и "крестиками" дал журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Нередки ситуации, когда при заключении кредитного договора банки сами типографическим способом проставляют в договоре за заёмщика отметки, которые означают его согласие с предложенными условиями. В результате человек оказывается вынужден, например, оплачивать страховку кредита по завышенной стоимости, не зная, что мог отказаться от страхования или самостоятельно выбрать страховщика. Принятый нами закон защитит заёмщиков от недобросовестных кредиторов", — высказался он.

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