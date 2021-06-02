Новости касательно российско-американского меморандума "О понимании в отношении открытой суши": Москва начинает подготовку к денонсации.

Напомним, что документ действует с 1992 года и регулирует вопрос дальних поездок иностранных дипломатических сотрудников.

"У нас есть договор об "открытой суше", в соответствии с которым определённым категориям дипломатов необходимо уведомлять власти страны пребывания о том, когда кто-то из этих сотрудников собирается уезжать на 10-мильный радиус вокруг столицы или города, где находится генеральное консульство.

Мы решили начать процедуры денонсации этого соглашения и уже будем, наверное, подходить к поездкам дипломатов за пределы городов их базирования в индивидуальном порядке", — объяснил ранее ситуацию глава МИД РФ Сергей Лавров.