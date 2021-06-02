"Оборзели" - Медведев кратко охарактеризовал отношение Запада к России

Отношения между Москвой и Вашингтоном сегодня в некоторых областях хуже, чем были в самые сложные моменты холодной войны, потому что США не видят в России силы, с которой следует считаться.

Так считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Своим видением ситуации он поделился в интервью газете "КоммерсанЪ".

"Я не говорю о ситуации, подобной Кубинскому ракетному кризису, когда все вообще висело на волоске, — сказал экс-премьер. — Но в каком-то смысле нынешняя ситуация еще хуже. Ситуация осложняется тем, что наши партнёры предполагают, что Россией можно пренебречь.”

По словам Медведева, это своеобразное наследие прошлого: США всегда считали Советский Союз не другом, а противником. Правда, таким, которого следует воспринимать всерьез.

"И теперь они верят, по крайней мере пока, что Россия — умирающая страна. И ей можно пренебречь во внешнеполитическом дискурсе. Именно поэтому они совершили много ошибок”, — сказал он.

По его мнению, западные страны "слегка оборзели" от своей мощи" особенно после распада Варшавского договора в 1991 году. Но даже до этого Запад не был так готов к эскалации конфликта с Москвой, как сегодня.

"Да, были очень разные периоды. Но тем не менее никому и в голову не приходило отрезать все пути коммуникации, — пояснил Медведев, отметив, что западные правительства начали нацеливаться на конкретных российских чиновников. Даже при несогласии с советской политикой и проявлении "колоссальной неприязни” друг к другу такая мера никогда не рассматривалась. "Можно ли представить, что индивидуальные санкции … могли быть наложены на советских лидеров Никиту Хрущева или Леонида Брежнева? Нет, конечно, нет. Почему нет? Потому что наши партнеры были гораздо прагматичнее.”

Медведев также заявил, что "спираль конфронтации” была начата Западом в 2014 году, начиная с его реакции на возвращение Крыма в состав России.

"Они все разрушили, сожгли дотла", — констатировал экс-президент России.

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