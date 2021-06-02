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В новой стратегии нацбезопасности учтён посыл Путина "выбить зубы" агрессорам

Политика

Пару недель назад Владимир Путин предупредил, что Россия "выбьет зубы” любым агрессорам, и вот с аналогичным посланием выступил секретарь Совбеза, заявив, что недружественные действия против Москвы могут быть встречены силой.

В новой стратегии нацбезопасности учтён посыл Путина "выбить зубы" агрессорам

В интервью "Российской газете" Николай Патрушев сообщил, что пересмотренная стратегия национальной безопасности страны. И теперь Россия готова применить реальную силу, а не только экономические санкции.

"Новая редакция Стратегии национальной безопасности подчеркивает стремление России повысить предсказуемость, доверие и безопасность в международной сфере, — пояснил Патрушев. — В то же время отмечается законность симметричных и асимметричных мер по пресечению и предотвращению недружественных действий, угрожающих суверенитету и территориальной целостности России.”

Секретарь Совета безопасности отметил, что "силовые методы принуждения” будут использоваться после провала специальных экономических мер.

Напомним, в то время как Россия, как правило, симметрично реагирует на действия иностранных противников, часто в манере "око за око", Москва недавно продемонстрировала готовность к асимметричным мерам. В апреле, после того как Чехия выслала 18 российских дипломатов, Кремль решил "отправить домой" 20 чехов, повысив ставку. Два дня спустя в ежегодном послании Путина Федеральному собранию он предупредил зарубежные страны, что любой, кто угрожает национальной безопасности России, "пожалеет о своих действиях так, как никогда ни о чем не сожалел”, пообещав "асимметричный, быстрый и жесткий” ответ.

"Помимо новой тактики противодействия угрозам со стороны других государств, новая стратегия безопасности, представленная президенту, также направлена на повышение конкурентоспособности России на международном уровне и создание условий для экономического роста темпами, превышающими мировые. Экономика страны должна быть устойчива к санкционному давлению. Важным условием обеспечения экономической безопасности является опора на внутренний потенциал и самостоятельное решение проблем, стоящих перед Россией, при сохранении открытости к взаимовыгодному сотрудничеству с другими странами”, — сказал Николай Патрушев.

Однако, по его словам, Россия и ее главный западный противник, США, способны достичь взаимоприемлемых решений, несмотря на напряженность в отношениях. В частности, секретарь Совбеза России отметил позитивные дискуссии с советником по национальной безопасности США Джейком Салливаном.

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Автор: Ольга Лебедева
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