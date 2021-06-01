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В Кремле назвали условие сохранения транзита газа через Украину

Политика

Глава пресс-службы президента России Дмитрий Песков заявил, что транзит газа через Украину после открытия "Северного потока-2" будет продолжен. Он напомнил, что между сторонами действует пятилетний контракт на прокачку голубого топлива.

В Кремле назвали условие сохранения транзита газа через Украину

Украина и Россия (в лице "Нафтогаза" и "Газпрома") заключили с 1 января 2020 года сделку, согласно которой через украинскую ГТС за пять лет должно быть прокачано 225 млрд кубов газа. По словам Пескова, президент России Владимир Путин надеется, что договор будет продлён после срока его окончания.

В Кремле исходят из того, что Россия будет увеличивать транзит газа в Европу, поэтому понадобятся как "Северный поток-2", так и украинская ГТС. Кроме того, президент Путин считает вопрос украинского транзита только экономическим. Единственным условием для транзита остаётся исправность украинского турбопровода.

"Что касается Украины, то как собственник ГТС она должна обеспечивать нормальное техническое состояние системы", — заявил Песков журналистам.

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Автор: Артём Пермяков
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