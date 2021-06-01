Бывший глава Кургана пошел работать на завод

Бывший глава Кургана Андрей Потапов после отставки пошел работать на завод. С 1 июня он стал сотрудником фармпредприятия "Синтез".

Конечно, на завод он пошел не рядовым сотрудником. Андрей Потапов возглавил департамент безопасности предприятия.

В пресс-службе фармацевтического предприятия изданию Ura.Ru подтвердили информацию о трудоустройстве экс-главы Кургана. Там отметили его юридическое образование и большой опыт работы в органах внутренних дел. И выразили уверенность, что познания Потапова в области обеспечения безопасности будут полезными для компании.

Андрей Потапов подал в отставку с поста главы Кургана 12 мая, сославшись на проблемы со здоровьем. На посту главы города Потапова избрали в апреле 2019 года. До этого он три года руководил администрацией Кургана.

Хотя бывшему главе Кургана далеко до экс-мэра шведского Гетеборга Энн-Софи Херманссон. Она, проиграв выборы, вспомнила, что у нее есть права, которые позволяют управлять грузовиками. И стала водителем мусоровоза.