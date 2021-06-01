Онищенко назвал три компании, продукцию которых стоит запретить в РФ

Компании Nestle, Coca-Cola и Mars производят вредные для здоровья продукты, которые на территории РФ неплохо было бы запретить, считает экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Онищенко объяснил свою позицию для радио "Говорит Москва". Эксперт уверен, что россияне и так уже практически забыли о культуре здорового и правильного питания — а вредная еда, для которой вполне применим термин "мусорная", воздействует на организм весьма негативно.

"Наши дети чуть ли не с рождения уже подсажены на эту продукцию, наши СМИ активно её рекламируют, потому что получают огромные дивиденды за это", — отметили в ГД.

Поэтому стоит не просто как-то ограничить рекламное время "мусорной" продукции, но и некоторые позиции на территории РФ и вовсе запретить.

"Те же шоколадки Mars, они сугубо рафинированные, они не соответствуют генетической памяти", — считает Онищенко.

Ранее, к слову, пришли данные от Nestle: в компании признались, что большая часть (60%) продукции — явно не то, что можно назвать "здоровым питанием".

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