Песков высказался о конкурсе на худший школьный туалет

Получивший широкую известность конкурс от "Юнилевер Русь", в рамках которого "соревнуются" худшие школьные туалеты, прокомментировали даже в Кремле. По словам Дмитрия Пескова, пресс-секретаря Владимира Путина, провокацией или попыткой дискредитации власти конкурс не считают.

Напомним о сути "соревнования": "Школьная программа Domestos-2021" предполагает, что на специальный сайт нужно выложить фото максимально "убитого" школьного туалета. Затем туалеты, которые наберут больше всего "лайков", отремонтируют и обеспечат запасом Domestos.

"Почему? Нет, не считаем", — сказал Песков в ответ на вопрос журналистов, не считают ли в Кремле этот конкурс провокацией против России или попыткой со стороны Запада ее дискредитировать.

На вопрос, будет ли Кремль обращать внимание на дискуссии вокруг проблемы с туалетами в школах, Песков ответил:

"Это же не вопрос Кремля, это вопрос каждой отдельно взятой школы. Вопрос общей культуры. И вопросы руководству".

"Мы, честно говоря, не занимаемся моющими средствами, но не видим здесь ничего такого", — добавил представитель Кремля.

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