На критику праймериз ЕР из Кремля ответили словами "проигравшие есть всегда"

Новости о том, что праймериз "Единой России" происходят весьма странные вещи, прокомментировали в Кремле. По словам Дмитрия Пескова, пресс-секретаря Владимира Путина, президент уже давал оценку — а в целом можно говорить о том, что "проигравшие есть всегда".

Напомним, что данные касательно "чудес" на праймериз ЕР поступали из разных городов страны: так, в Сочи представители одного из кандидатов столкнулись с неожиданными запретами, в Адлере видели подозрительных "разносчиков пакетов", а в Саратове от обвинений в махинациях пришлось открещиваться депутату Евгению Чернову.

"Единственное, что можно сказать, когда речь идёт о политической борьбе, что всегда есть проигравшие, есть победители, и очень часто проигравшие считают всё состоявшееся несправедливым", — сообщил представителям прессы Песков.

Система праймериз, дополнил Песков, позволяет обеспечить "платформу" для качественной и здоровой политической конкуренции и укрепить позиции партии.

"В целом, президент уже давал оценку системе праймериз, собственно, это единственная партия, которая так широко практикует праймериз, это является, безусловно, платформой для добротной здоровой политической конкуренции, и, конечно, это способствует укреплению позиций партии", — сообщил Песков.

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