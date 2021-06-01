Володин потребовал назвать имена чиновников, разваливших СССР

Глава Госдумы Вячеслав Володин выступил с резким заявлением о виновных в распаде СССР. Спикер призвал дать оценку событиям 30-летней давности и назвать имена чиновников, допустивших развал страны.

"Правильно было бы это сделать, не откладывая. Кто предал? Фамилии, имена", — заявил Володин во время заседания Госдумы.

По мнению Володина, советская номенклатура получила выгоду от распада государства. Спикер считает, что "секретари райкомов комсомола" получили во владение нефтяные компании.

"Покажите секретарей обкомов, которые бедствуют на пенсии", — отметил он.

Также Володин заявил, что Россия потеряла десять лет после распада СССР и по сей день занимается "собиранием земель", "выплатой долгов" и "прекращением конфликтов". Такой путь привёл РФ к стабильному развитию, считает спикер Госдумы.

"И недра принадлежат государству. И социальные стандарты зафиксированы в конституции. Мы прошли с вами очень непростой путь становления новой России", — подытожил Володин.