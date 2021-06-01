EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Испания открывает границы для иностранцев с 7 июня
В России стартовала обязательная маркировка сыров и мороженого
Пенсионный фонд отсудил у Максима Галкина задолженность
Юлия Савичева объяснила, почему хочет оформить португальское гражданство
Глава "Уфы" и ОП Башкирии ушёл с постов после скандальной фотосессии
Туадера рассказал о роли россиян в спасении ЦАР от боевиков
Экспорт московских игрушек с начала года вырос на 25%
Зеленский заявил, что российская армия может "прорубить коридор в Крым"
Польский историк: Байден уступил Европу и поставил на схватку с Китаем

Володин потребовал назвать имена чиновников, разваливших СССР

Политика

Глава Госдумы Вячеслав Володин выступил с резким заявлением о виновных в распаде СССР. Спикер призвал дать оценку событиям 30-летней давности и назвать имена чиновников, допустивших развал страны.

Володин потребовал назвать имена чиновников, разваливших СССР

"Правильно было бы это сделать, не откладывая. Кто предал? Фамилии, имена", — заявил Володин во время заседания Госдумы.

По мнению Володина, советская номенклатура получила выгоду от распада государства. Спикер считает, что "секретари райкомов комсомола" получили во владение нефтяные компании.

"Покажите секретарей обкомов, которые бедствуют на пенсии", — отметил он.

Также Володин заявил, что Россия потеряла десять лет после распада СССР и по сей день занимается "собиранием земель", "выплатой долгов" и "прекращением конфликтов". Такой путь привёл РФ к стабильному развитию, считает спикер Госдумы.

"И недра принадлежат государству. И социальные стандарты зафиксированы в конституции. Мы прошли с вами очень непростой путь становления новой России", — подытожил Володин.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Артём Пермяков
Последние материалы
Песков высказался о конкурсе на худший школьный туалет
В Госдуме оценили идею с "отцовским" капиталом на третьего ребёнка
Испания открывает границы для иностранцев с 7 июня
На критику праймериз ЕР из Кремля ответили словами "проигравшие есть всегда"
США уходят из Афгана: они проиграли в попытке создания "исламской Украины"
Володин потребовал назвать имена чиновников, разваливших СССР
Без "стерилизации": Песков дал комментарий по встрече Путина и Байдена
В России стартовала обязательная маркировка сыров и мороженого
Пенсионный фонд отсудил у Максима Галкина задолженность
Юлия Савичева объяснила, почему хочет оформить португальское гражданство
Популярное
Российский шоу-бизнес
Собчак прокомментировала выходку Бузовой на выступлении в Волгограде

Ольга Бузова ранее вызвала недоумение волгоградцев тем, что очень вольно вела себя на сцене.

Собчак прокомментировала выходку Бузовой на выступлении в Волгограде
В Казахстане не хотят оплачивать "банкет" Путина и Лукашенко
Бывший СССР
В Казахстане не хотят оплачивать "банкет" Путина и Лукашенко
Акушерство и гинекология
Масло чайного дерева: гинекологи против
Советы
Что нужно знать об удобрениях: памятка для садовода
Соломон Соловьев Знак зодиака 1 июня: знаменитые Близнецы Соломон Соловьев Любовь Степушова В Казахстане не хотят оплачивать "банкет" Путина и Лукашенко Любовь Степушова Василий Амирджанов Идеологические перформансы предпочли школьным туалетам Василий Амирджанов
Здоровье
Расщепление в середине ногтя может возникнуть из-за маникюра
Политика. Новости и аналитика
Не из динамиков НАТО? Захарова о новой посадке Ryanair и реакции Запада
Яков Кедми: "Лукашенко погасил никчёмную шпану"
Необычная неделя
Яков Кедми: "Лукашенко погасил никчёмную шпану"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников