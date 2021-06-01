Без "стерилизации": Песков дал комментарий по встрече Путина и Байдена

Комментарий касательно встречи президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина дали в Кремле. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, значимость встречи очень велика, а ждать какой-либо "стерилизации" повестки дня не стоит.

Москва, ответил Песков, на данный момент проводит тщательный и глубокий анализ политических решений Вашингтона. В том числе анализируются события, происходящие непосредственно перед саммитом.

"Естественно, никто не собирается стерилизовать повестку дня перед саммитом. Мы думаем, что всё равно очень важно, чтобы этот саммит состоялся", — сообщил Песков прессе.

Также Песков отметил, что

"Изучаются пропорции соответствия заявлений конкретным действиям с тем, чтобы не было ни переоценки, ни недооценки".

Напомним, что Байден ранее намекнул на одну из тем встречи. По информации Reuters, лидер США заявил следующее:

"Через пару недель я встречаюсь с президентом Путиным в Женеве, и я дам понять, что мы не будем бездействовать и позволять нарушать права [человека]".

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