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Гемпель: "Складывается ощущение, что Зеленский живёт в параллельном мире"

Политика

В очередной раз Украина подняла вопрос о статусе Крыма: на этот раз по теме высказался лидер Незалежной Владимир Зеленский. Для издания Frankfurter Allgemeine Zeitung (Германия) он сообщил: нужно провести "объединение" переговоров по Крыму с переговорами по другим вопросам.

Гемпель: "Складывается ощущение, что Зеленский живёт в параллельном мире"

Как уточнил Зеленский, в рамках одной площадки стоило бы обсудить:

  • вопрос Крыма;
  • вопрос Донбасса;
  • вопрос "СП-2".

Зеленский также добавил: в роли такой площадки вполне мог бы выступить "нормандский формат".

"Складывается ощущение, что Зеленский живёт в параллельном мире.

Ему пора признать свершившийся факт возвращения полуострова в Россию, так как тема российского статуса Крыма не будет обсуждаться с Украиной.

Переговоры на этот счёт исключены. Речь может идти только о налаживании приграничного сотрудничества", — отметил для РИА "Новости" глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Крымчане свой выбор сделали ещё семь лет назад — и с ним нужно считаться, резюмировал Гемпель. А вот от спекуляций на данную тему стоит воздержаться.

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Владимир Зеленский: "Донбасс и Крым должны вернуться"
Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
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