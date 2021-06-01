В очередной раз Украина подняла вопрос о статусе Крыма: на этот раз по теме высказался лидер Незалежной Владимир Зеленский. Для издания Frankfurter Allgemeine Zeitung (Германия) он сообщил: нужно провести "объединение" переговоров по Крыму с переговорами по другим вопросам.
Как уточнил Зеленский, в рамках одной площадки стоило бы обсудить:
Зеленский также добавил: в роли такой площадки вполне мог бы выступить "нормандский формат".
"Складывается ощущение, что Зеленский живёт в параллельном мире.
Ему пора признать свершившийся факт возвращения полуострова в Россию, так как тема российского статуса Крыма не будет обсуждаться с Украиной.
Переговоры на этот счёт исключены. Речь может идти только о налаживании приграничного сотрудничества", — отметил для РИА "Новости" глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Крымчане свой выбор сделали ещё семь лет назад — и с ним нужно считаться, резюмировал Гемпель. А вот от спекуляций на данную тему стоит воздержаться.
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