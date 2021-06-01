Гемпель: "Складывается ощущение, что Зеленский живёт в параллельном мире"

В очередной раз Украина подняла вопрос о статусе Крыма: на этот раз по теме высказался лидер Незалежной Владимир Зеленский. Для издания Frankfurter Allgemeine Zeitung (Германия) он сообщил: нужно провести "объединение" переговоров по Крыму с переговорами по другим вопросам.

Как уточнил Зеленский, в рамках одной площадки стоило бы обсудить:

вопрос Крыма;

вопрос Донбасса;

вопрос "СП-2".

Зеленский также добавил: в роли такой площадки вполне мог бы выступить "нормандский формат".

"Складывается ощущение, что Зеленский живёт в параллельном мире. Ему пора признать свершившийся факт возвращения полуострова в Россию, так как тема российского статуса Крыма не будет обсуждаться с Украиной. Переговоры на этот счёт исключены. Речь может идти только о налаживании приграничного сотрудничества", — отметил для РИА "Новости" глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Крымчане свой выбор сделали ещё семь лет назад — и с ним нужно считаться, резюмировал Гемпель. А вот от спекуляций на данную тему стоит воздержаться.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.