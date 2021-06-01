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"Нет совести - знайте меру": Володин ответил желающим стрясти с РФ "долги"

Политика

На претензии целой группы стран к России ответил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он считает, что страны Прибалтики, Чехия, Грузия и Украина требуют компенсаций совершенно зря, потому что сами должны России.

"Нет совести - знайте меру": Володин ответил желающим стрясти с РФ "долги"

Напомним, что требования, выдвигаемые к России по части "долгов", порой откровенно абсурдны. Так, в прошлом году представители Украины требовали часть Алмазного фонда и золотовалютных запасов времён СССР.

"Да не Россия вам должна, а вы России. Будьте благодарны: граждане РФ не потребовали от вас то, что, отрывая от себя, вам давали. Создавая рабочие места, вкладывая силы и средства в ваше развитие, защищали от внешних вызовов и угроз", — написал Володин в Telegram.

Кроме того, отметил политик: попытки как-то самоутвердиться предсказуемы у многих стран до того, что становятся скучны.

"Что ни заявление — начинают с политики, заканчивают "дайте денег", — поясняет Володин.

При этом некоторые страны хотели бы, как в пословице, "и рыбку съесть, и косточкой не подавиться".

"Получать деньги и быть независимыми не получится. Так не бывает", — считает Володин.

Также стоит помнить: именно Россия выплачивает долги СССР. Так что если у кого-то нет совести, то этот кто-то должен вспомнить хотя бы про меру, резюмирует Володин.

"Если совести нет, то хотя бы меру надо знать. Помните, что русский мужик долго запрягает, но быстро едет", — отметил Володин.

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
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