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До 2024 года Украина может не плакаться: транзит газа будет, согласно договору

Политика

Газопровод "Северный поток-2" объявлен жизненно важной частью европейской энергетической безопасности. Однако, горячие головы видят его частью "теневого плана" России по отключению Украины от энергоснабжения. В Москве называют эти предположения чушью.

До 2024 года Украина может не плакаться: транзит газа будет, согласно договору

В интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД страны Дмитрий Биричевский заявил, что опасения по поводу намерений России "перекрыть кран" поставок своему соседу необоснованны:

"Мы не планируем приостанавливать поставки газа через Украину”, — сказал он, подчеркнув, что "Россия никогда не использовала энергетические или природные ресурсы в качестве инструмента давления или шантажа.”

Напомним, в апреле вице-премьер Украины Алексей Резников в статье для the Wall Street Journal, написал, что трубопровод представляет собой "экзистенциальную угрозу безопасности и экономике" его страны. Он утверждал, что Москва ранее "пыталась запугать Украину”, угрожая перекрытием поставок энергоносителей.

Этот аргумент очень понравился американским политикам, которые заявили, что проект представляет собой "серьезную угрозу энергетической безопасности Европы и национальной безопасности Америки.”

  • "Северный поток-2" обойдет границы Киева, связав сибирские газовые месторождения с потребителями в Западной Европе по трубопроводу под Балтийским морем.

Хотя Биричевский заверил заинтересованные стороны в том, что он не будет использоваться для полного отключения Украины от поставок, это, вероятно, приведет к существенному снижению доходов Киева в долгосрочной перспективе, учитывая, что Москва платит значительные суммы за право транспортировки газа через страну.

  • В 2019 году "Газпром" заключил сделку по сохранению потока топлива еще на пять лет, передав в рамках соглашения около $7 млрд. Газотранспортная сеть Украины была построена в советское время, до распада СССР.

В то время как украинские политики пытаются всех убедить, что страна "может потерять миллиарды долларов транзитных доходов”, Биричевский заявил, что никаких краткосрочных изменений не ожидается.

Он добавил, что сделка, срок действия которой истекает в 2024 году, все еще действует, и что после ее истечения, "будут переговоры между "Газпромом" и его партнерами на Украине.”

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"Агрессор" прикрутил: Киев запаниковал - транзит газа через Украину упал до минимальных значений...
Автор: Ольга Лебедева
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