Станет Википедия иноагентом или нет - вот в чём вопрос

Если в Госдуме примут закон, обязывающий крупные IT-компании, работающие в России, иметь офисы на территории страны, Википедия может быть зарегистрирована как иностранный агент, и в этом качестве ей, возможно, придется столкнуться с многочисленными санкциями и ограничениями.

Так считает Станислав Козловский, исполнительный директор Wikimedia RU, российского отделения родительского фонда онлайн-энциклопедии.

Выступая на заседании парламентского комитета по технологиям и связи, он попросил политиков не принимать предложенный законопроект.

“Если в России создается официальное представительство некоммерческой организации, она автоматически становится иностранным агентом. На нее распространяются все санкции против иностранных агентов”, - пояснил Козловский, сообщив депутатам, что Википедия работает не ради прибыли и финансируется за счет пожертвований пользователей.

Напомним, предложенный закон о принуждении технологических гигантов к созданию офисов в России был выдвинут депутатом Александром Хинштейном. В случае принятия он будет регулировать деятельность иностранных компаний, сайты которых ежедневно посещают более 500 тысяч россиян.

По словам Хинштейна, Википедия не будет объявлена иностранным агентом, так как не занимается политической деятельностью. Однако Козловский считает, что действующее законодательство, по сути, будет распространяться и на сайт.

“Я сейчас с вами разговариваю, а по вашему закону это политическая деятельность, - сказал Козловский.

Еще один автор законопроекта, депутат-единоросс Антон Горелкин, заявил, что также не считает, что Википедия попадет под регулирование законодательства об иностранных агентах.

“Википедия — это, по сути, социальная сеть, - написал он в своем Telegram-канале. - Если мы рассматриваем Википедию как политическое образование, как предложил Козловский, то мы должны были бы распространить это отношение на все социальные сети в целом. Это бессмысленно и нереально.”

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