Путин обсудит с Байденом права человека, если тот "ответит про Капитолий"

После того как президент США Джо Байден заявил, что планирует поднять вопрос о правах человека на встрече с Владимиром Путиным, в Москве заявили, что готовы обсудить эту тему, но только если дискуссия "будет идти в обоих направлениях".

Выступая в понедельник на пресс-конференции, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что

"мы готовы говорить, у нас нет запретных тем. Мы обсудим все, что сочтем необходимым. Мы будем готовы ответить на те вопросы, которые поднимет американская сторона. Это касается и прав человека.”

Однако, по его словам, один вопрос, который, вероятно, будет включен в обсуждение, гораздо ближе к Белому дому, чем другие:

"Например, мы с интересом следим за преследованием тех лиц, которые обвиняются в беспорядках 6 января этого года в Вашингтоне. Там происходит много действительно интересных вещей с точки зрения прав оппозиции и защиты этих прав.”

Напомним, днем ранее Байден заявил, что займет жесткую позицию по вопросам гражданских свобод:

"Я встречаюсь с президентом Путиным через пару недель в Женеве, и дам понять, что мы не будем стоять в стороне и позволять ему злоупотреблять этими правами, — сказал американский лидер. — Пора напомнить всем, кто мы такие.”

В рамках расследования нападения на здание Капитолия 6 января были установлены личности более 400 человек.

В марте Байден подписал вступившие в силу санкции против российских чиновников, которые, по его утверждению, стояли за арестом поддерживаемого Западом блогера Алексея Навального, а также за предполагаемые нарушения "прав человека” во время последующих протестов.

Байден и Путин впервые встретятся "face to face" с тех пор, как президент США вступил в должность. Кремль заявил, что рассчитывает поднять ряд важных вопросов, но "перезагрузка” отношений маловероятна.

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