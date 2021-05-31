Не из динамиков НАТО? Захарова о новой посадке Ryanair и реакции Запада

Новость о том, что ещё один рейс многострадальной компании Ryanair вынужден был экстренно сесть (на сей раз — в столице Германии), не вызвала у Европы ажиотажа.

Напомним, что по каналам DPA прошла следующая информация: 30 мая рейс Ryanair "Дублин — Краков" экстренно посадили в Берлине. Уточняется, что причиной (по версии Bild) стало сообщение о минировании самолёта. Пассажиры продолжили полёт на другом самолёте 31 мая.

"Самолёт посадили вчера, а новость появилась только сегодня? О происшествии стало известно только из пресс-релиза компании, а не из динамиков НАТО? Ни одного политического заявления или комментария? Никто не требует международного расследования?" — высказалась в Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова отметила, что ранее Запад выдал "неделю припадков" по поводу другого самолёта Ryanair — тот сажали, напомним, в Минске.

"Может ли такое быть после недели западных припадков на тему посадки самолета той же компании после аналогичного инцидента в Минске? "Вы не понимаете: это другое", — резюмировала Захарова.

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