Впервые в истории РФ: Путин объяснил важность производства Aurus

Владимир Путин лично оценил отечественные авто семейства Aurus, одно из которых на официальном сайте назвали "первым авто класса люкс в России". Президент сообщил, что ездил на Aurus и как пассажир, и как водитель, отметив: машины семейства достойны и качественны.

"Уверен, что автомобили, которые сойдут с конвейера, будут пользоваться спросом", — высказался Путин, выступая онлайн на церемонии открытия предприятия по серийному выпуску автомобилей Aurus в Татарстане.

Перед тем, как предприятие по работе над Aurus запустили, была проделала огромная работа с привлечением тысяч специалистов со всей России. Задача, которая перед ними стояла, успешно выполнена, уверен президент.

"Я езжу на таких машинах, и сам за рулём неоднократно бывал. Это действительно достойная, качественная машина, соответствующая всем мировым стандартам", — рассказал Путин.

"Можно сказать, что впервые в истории России фактически с нуля была создана целая линейка автомобилей представительского класса, в том числе для них была спроектирована современная единая платформа, предусмотрен узнаваемый, на мой взгляд, традиционный дизайн для машин представительского класса, сформирована компонентная база, что очень важно", — резюмировал Путин.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.