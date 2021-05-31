EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Купившая седьмую певица Слава раскритиковала жадных людей
В Китае семьям разрешили иметь третьего ребёнка
Елизавета Боярская показала обритую наголо Чулпан Хаматову
Аналитик объяснил, откуда у банков образовалась "долларовая дырка"
Потерявшая половину состояния Успенская написала завещание
Туристам раскрыли схемы обмана на "шведских столах"
Со времён Клинтона: в МИД Ирана оценили данные о покупке нефти Штатами
Жители Камчатки ощутили, что будет после полного выключения Интернета
"Нахлобучили"? Возвращайте! Белоусов рассказал о сверхдоходах металлургов

Удивительное рядом: эксперт о деле Платошкина, "коронабесии" и законах

Политика

Суд над Николаем Платошкиным, историком, политологом и дипломатом, вполне можно считать ключевым событием 2021 года. Итоги суда для страны важнее, чем итоги выборов в Госдуме — тем более что там и так всё понятно.

Николай Платошкин
Николай Платошкин

Комментарий касательно суда предоставил в своей статье для "Свободной прессы" Михаил Делягин, российский экономист, публицист и политик. Он считает, что условный срок для Платошкина с учётом, по сути, лишения подсудимого средств на жизнь (преподавать ему запретили) сигнализирует о том, что государство "больше не может".

Случай один. Вопросов много

"Самое главное: [российское государство] больше не может.

Если и не совсем "ничего", — то, по крайней мере, многого, важного для себя.

Сам характер удержания Платошкина под домашним арестом (когда он был методично доведён до реанимации, а после нее лишён необходимого медицинского наблюдения) производил дикое впечатление.

Платошкин выжил.

Истерические обвинения официальных пропагандистов и стай ботов в соцсетях производили столь же однозначное впечатление желания лишить свободы, причем, в отличие от Навального, надолго.

Но в госаппарате что-то надломилось, — и Платошкин получил условный срок", — пишет Делягин.

Власть, продолжает эксперт, оформила приговор себе самой. Так, выяснилась любопытная деталь: призывы к соблюдению закона являются завуалированными призывами к его нарушению. Россиянам, по сути, сообщили: если вы призываете соблюдать закон, то данные призывы могут стать составом уголовного преступления.

"Интересно, сколько сможет просуществовать государство, считающее уголовным преступлением соблюдение своих же собственных законов, — пусть даже и только в одном случае?" — задаётся вопросом Делягин.

"Коронабесие": суд назвал "успехи" государства?

Коронавирус в России
Коронавирус в России

Также суду не понравилась позиция Платошкина касательно коронавируса и борьбы с ним.

"Другим уголовным преступлением Платошкина стала, насколько можно судить, констатация неэффективных действий государства в условиях коронабесия. При этом суд основывал обвинение на отчётах из регионов, в том числе подтверждающих позицию Платошкина, что вызывало справедливое негодование общественности.

Однако посмотрим на ситуацию с другой стороны: официальная динамика смертности превысила динамику голодного послевоенного 1947 года, когда страна ещё лежала в руинах. Официально признанная Росстатом "сверхсмертность" в расчете на душу населения превысила число расстрелянных в "ежовом" 1937 году — первом году Большого террора.

Своим приговором суд, насколько можно полагать, официально установил, что эти результаты являются не признаком недостатков в работе государства (раз указание на них является уголовным преступлением), а, напротив, свидетельствуют об успехах в его работе, — и тот, кто считает их недостатками и признаками проблем, является уголовным преступником.

Получается, суд, если исходить из имеющейся информации, прямо и открыто установил, что целью нынешних российских властей является истребление российских граждан, темпами которой можно только гордиться и восхищаться, — вероятно, воздавая хвалу "Единой России", обеспечивающей этому процессу надёжную законодательную основу?" — задаётся вопросом эксперт.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Рикошет / Николай Платошкин: первое интервью после приговора / 19.05.21
Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
Последние материалы
Яков Кедми: "Лукашенко погасил никчёмную шпану"
На Дону предприниматели отметили профессиональный праздник
В Китае семьям разрешили иметь третьего ребёнка
Удивительное рядом: эксперт о деле Платошкина, "коронабесии" и законах
Аналитик объяснил, откуда у банков образовалась "долларовая дырка"
Елизавета Боярская показала обритую наголо Чулпан Хаматову
Бизнес-система Станиславского
Потерявшая половину состояния Успенская написала завещание
"Было страшно все время, я дышала будто через соломинку": история москвички, переболевшей COVID-19
Почему Льву Толстому так и не дали Нобелевскую премию
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Более 466 тыс. москвичей стали участниками предварительного голосования "ЕР"

Количество тех, кто проголосовал за своего кандидата на предварительном голосовании "Единой России" в Москве, увеличилось на 6 тысяч человек — до 466 тыс., по данным на 15:00.

Более 466 тыс. москвичей стали участниками предварительного голосования "ЕР"
Собчак прокомментировала выходку Бузовой на выступлении в Волгограде
Российский шоу-бизнес
Собчак прокомментировала выходку Бузовой на выступлении в Волгограде
Наука и техника
На Марсе обнаружили останки загадочных живых существ
Советы
Что нужно знать об удобрениях: памятка для садовода
Соломон Соловьев Знак зодиака 31 мая: знаменитые Близнецы Соломон Соловьев Любовь Степушова Израиль и Палестина: необычный сценарий конфликта пугает мир Любовь Степушова Вячеслав Шпаковский Война боевых роботов: дорогих и…очень дешёвых Вячеслав Шпаковский
Российский шоу-бизнес
Певица Слава намерена купить крымский отель Софии Ротару
Политика. Новости и аналитика
Беспредел в Сочи: на праймериз "Единой России" творится странное
Елена Проклова раскрыла главную тайну Александра Абдулова
Российский шоу-бизнес
Елена Проклова раскрыла главную тайну Александра Абдулова
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников