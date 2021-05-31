Удивительное рядом: эксперт о деле Платошкина, "коронабесии" и законах

Суд над Николаем Платошкиным, историком, политологом и дипломатом, вполне можно считать ключевым событием 2021 года. Итоги суда для страны важнее, чем итоги выборов в Госдуме — тем более что там и так всё понятно.

Николай Платошкин

Комментарий касательно суда предоставил в своей статье для "Свободной прессы" Михаил Делягин, российский экономист, публицист и политик. Он считает, что условный срок для Платошкина с учётом, по сути, лишения подсудимого средств на жизнь (преподавать ему запретили) сигнализирует о том, что государство "больше не может".

Случай один. Вопросов много

"Самое главное: [российское государство] больше не может. Если и не совсем "ничего", — то, по крайней мере, многого, важного для себя. Сам характер удержания Платошкина под домашним арестом (когда он был методично доведён до реанимации, а после нее лишён необходимого медицинского наблюдения) производил дикое впечатление. Платошкин выжил. Истерические обвинения официальных пропагандистов и стай ботов в соцсетях производили столь же однозначное впечатление желания лишить свободы, причем, в отличие от Навального, надолго. Но в госаппарате что-то надломилось, — и Платошкин получил условный срок", — пишет Делягин.

Власть, продолжает эксперт, оформила приговор себе самой. Так, выяснилась любопытная деталь: призывы к соблюдению закона являются завуалированными призывами к его нарушению. Россиянам, по сути, сообщили: если вы призываете соблюдать закон, то данные призывы могут стать составом уголовного преступления.

"Интересно, сколько сможет просуществовать государство, считающее уголовным преступлением соблюдение своих же собственных законов, — пусть даже и только в одном случае?" — задаётся вопросом Делягин.

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Коронавирус в России

Также суду не понравилась позиция Платошкина касательно коронавируса и борьбы с ним.

"Другим уголовным преступлением Платошкина стала, насколько можно судить, констатация неэффективных действий государства в условиях коронабесия. При этом суд основывал обвинение на отчётах из регионов, в том числе подтверждающих позицию Платошкина, что вызывало справедливое негодование общественности. Однако посмотрим на ситуацию с другой стороны: официальная динамика смертности превысила динамику голодного послевоенного 1947 года, когда страна ещё лежала в руинах. Официально признанная Росстатом "сверхсмертность" в расчете на душу населения превысила число расстрелянных в "ежовом" 1937 году — первом году Большого террора. Своим приговором суд, насколько можно полагать, официально установил, что эти результаты являются не признаком недостатков в работе государства (раз указание на них является уголовным преступлением), а, напротив, свидетельствуют об успехах в его работе, — и тот, кто считает их недостатками и признаками проблем, является уголовным преступником. Получается, суд, если исходить из имеющейся информации, прямо и открыто установил, что целью нынешних российских властей является истребление российских граждан, темпами которой можно только гордиться и восхищаться, — вероятно, воздавая хвалу "Единой России", обеспечивающей этому процессу надёжную законодательную основу?" — задаётся вопросом эксперт.

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