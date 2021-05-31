Белоусов объяснил, как решить проблему бедности в России

Новое мнение касательно темы бедности в России: проблему можно решить. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

Напомним, что 2020 год, щедро "сдобренный" пандемией коронавируса, показал следующую цифру: бедных в России — 17,8 млн человек, или 12,1% от всего населения (данные Росстата).

Решить проблему бедности можно через введение особых пособий, которые положены людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, высказался Белоусов для канала РБК.

Кроме того, продолжил первый вице-премьер, всё ещё работают соглашения, в рамках которых стабилизируются цены на ряд продуктов питания. Оказывается, компании и в будущем планируют придерживаться "сдерживающего" подхода.

"[Соглашения по стабилизации цен], безусловно, сработали. Есть проблема выхода из этой ситуации: она по каждому рынку своя. Мы сейчас с 1 июня выходим из соглашения по сахару. Но, насколько я понимаю, компании всё равно собираются удерживать цены в обозримом будущем, потому что они достаточно понимают последствия", — уточнил Белоусов.

Также Белоусов уверен, что финансовая поддержка, оказанная россиянам, оказала минимальное влияние на инфляцию.

"В условиях, когда заработки просели, считаю, то, что мы раздали деньги, мало сыграло на инфляции", — резюмировал он.

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