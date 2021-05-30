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Беспредел в Сочи: на праймериз "Единой России" творится странное

Политика

В Сочи, как и по всей России, проходит предварительное голосование за кандидатов от партии "Единая Россия" в Госдуму РФ. И без казусов (ну или заказухи) тут не обходится.

Беспредел в Сочи: на праймериз "Единой России" творится странное

Как стало известно, представителям кандидата Константина Затулина, депутата Госдумы, не разрешают вести видеосъемку, также из участков выгоняют журналистов под предлогом, что у них нет аккредитации. Стоит заметить, что положение о праймериз не предусматривает аккредитации.

Также в Адлере на одном из участков можно было наблюдать странных людей с пакетами, возможно, в них были уже готовые бюллетени с проставленной галочкой за одного из кандидатов. На участках не были выложены списки тех, кто уже проголосовал онлайн, видимо, чтобы люди могли голосовать по два раза. И это не единственные странные моменты, которые настораживают.

Депутат, не желая терпеть такой беспредел, пожаловался в Федеральный организационный комитет, в документе он сообщил о том, что на территории города Сочи местное отделение партии ведет одностороннюю агитацию и готовятся к массовому вбросу бюллетеней в поддержку Виталия Игнатенко. Позднее Константин Затулин обратился к жителям Сочи с просьбой голосовать "по совести":

"В предварительном голосовании по определению кандидатов от "Единой России" они видят шанс помешать мне — а значит, и вам. Посадить на шею Сочи и сочинцев какой-нибудь реликт прошлой эпохи, с которым будет удобно ничего не делать для людей. Не боюсь никакой честной конкуренции. Поэтому обращаюсь к вам…"

Как отмечает депутат, Игнатенко активно поддерживает местная администрация, при этом полностью игнорируя деятельность Константина Затулина в информационном поле.

Что любопытно, как показали последние соцопросы, за Затулина проголосовало бы большинство, чего не скажешь о его оппоненте — 80-летний пенсионер Виталий Игнатенко такой популярностью явно не пользуется.

Почему же администрация Сочи так явно чинит препятствия Константину Затулину?

"В открытом, честном голосовании Игнатенко не имеет никаких шансов на победу. Вот местные власти и решили использовать весь свой административный ресурс. Нам известно, что в одной из городских школ создан теневой штаб, в котором готовят группы для массового голосования за нужного кандидата", — отметил помощник депутата Андрей Никитенко.

Видимо, с этим же связана блокировка работы наблюдателей и препятствие представителям СМИ.

Сочи рискует стать самым скандальным городом на этих праймериз. А пока депутат просит провести проверку и принять меры в отношении лиц, дискредитирующих партию "Единая Россия" и нарушающих права граждан РФ на свободу выбора.

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Автор: Ольга Лазарева
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