В Сочи второй день продолжаются переговоры Путина и Лукашенко

Президент России Владимир Путин в субботу, 28 мая, продолжил переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

"Сегодня общение двух президентов продолжается", — сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Накануне российский и белорусский лидеры беседовали более пяти часов. Переговоры проходили в сочинской резиденции российского президента "Бочаров ручей". Стороны обсудили вопросы экономического и энергетического сотрудничества, а также ситуацию вокруг экстренной посадки в Минске самолёта ирландской авиакомпании Ryanair 23 мая после сообщения о бомбе на борту. Как выяснилось в ходе проверки документов пассажиров, этим рейсом летел белорусский оппозиционный блогер Роман Протасевич и его подруга — гражданка РФ с видом на жительство в РБ Софья Сапега. Они были задержаны и затем арестованы, что вызвало бурную негативную реакцию на Западе.

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