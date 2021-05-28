Переговоры Путина и Лукашенко продлились более пяти часов

В сочинской резиденции "Бочаров ручей" завершились переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Встреча лидеров союзных государств длилась более пяти часов. Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили экономическое и энергетическое сотрудничество, с удовлетворением отметив рост товарооборота между Россией и Белоруссией. Лукашенко заверил российского президента, что объёмы торговли скоро превзойдут допандемийный уровень.

Также одной из тем, обсуждавшихся на переговорах, стал инцидент с рейсом авиакомпании Ryanair, вызвавший бурную реакцию на Западе. Президент Белоруссии расценил такую реакцию как попытку вновь "раскачать" ситуацию в стране, как это было в 2020 году после президентских выборов в республике. Он также сообщил, что привёз "некоторые документы", касающиеся этого инцидента, чтобы показать их Владимиру Путину. Российский президент, в свою очередь, припомнил ситуацию с самолётом президента Боливии Эво Моралеса. В 2013 году президентский борт принудительно посадили в Вене — искали Эдварда Сноудена. Не нашли. "И — ничего, тишина", — отметил Владимир Путин.

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