Поклонская заявила, что снимает свою кандидатуру с праймериз "Единой России"

Депутат Госдумы Наталья Поклонская намекнула, что скоро граждане снова увидят её в кителе. О своей новой работе она пообещала рассказать чуть позже.

Бывший прокурор Республики Крым и пока ещё депутат Госдумы Наталья Поклонская опубликовала в своём Telegram-канале видеообращение к своим избирателям. В нём она заявила, что снимает свою кандидатуру с праймериз (предварительного голосования перед парламентскими выборами) "Единой России" в связи с новой работой.

"Я не исчезаю, не пропадаю — скоро увидимся на моих приёмах в Крыму. Как обычно, все ваши обращения буду рассматривать и помогать каждому, кто обратится на моё имя", — пояснила Поклонская.

Депутат отметила, что за пять лет работы в Госдуме ею было рассмотрено более 15 тысяч обращений граждан, направлены тысячи депутатских запросов, и во многих случаях решения были приняты в пользу людей. Она поблагодарила избирателей за доверие и поддержку и пообещала, что на любой должности будет действовать в интересах России и её народа. Но сохранила интригу, не рассказав подробностей о своей предстоящей работе.

"Скажу только, что я снова смогу надеть китель, только пусть останется интригой — какой", — заговорщически улыбнулась Поклонская.

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