В московском посольстве ФРГ отказались открывать визы крымским немцам

С неожиданной проблемой столкнулись крымские немцы: в московском посольстве Германии им отказались открывать визы.

Ситуацию прокомментировал глава немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрий Гемпель. Он сообщил, что это беспрецедентное нарушение прав: в Крыму живут примерно две тысячи немцев, и

"…практически у каждого из них есть родственники в Германии. И их лишили возможности приезда туда", — отметил Гемпель в крымском пресс-центре МИА "Россия сегодня".

Пока неясно, как будет развиваться ситуация: известно лишь, что крымчан просят съездить за визами в посольство в Киеве.

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