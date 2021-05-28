Захарова: вступление в НАТО - "химера" для населения Украины

Если бы столь желанное для Киева попадание в ряды НАТО и осуществилось бы, ситуация внутри Украины от этого бы не гармонизировалась. Странно думать, что вступление в НАТО — некая панацея от всех проблем и ключ к урегулированию всех вопросов.

"Каким образом вступление государства, я имею ввиду Украины, в НАТО поможет гармонизировать ситуацию внутри страны? Да никаким", — отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе эфира на "России 24".

Таким образом, политики Украины предлагают населению "химеру", которая нацелена на укрепление рейтингов и попытки заработать голоса. При этом вопрос "курса НАТО", который вынесли на уровень всенародного обсуждения, способствует расколу украинского общества.

"Заниматься надо решением внутренних проблем. Ориентироваться нужно на те объективные сложности, трудности и факторы, которые существуют, не посредством придумывания каких-то чудесных способов избавления от них, что они вступят в НАТО, и завтра все вопросы урегулируются сами собой. Это химера, это ложь, которую, к сожалению, многие украинские политики скармливают своему населению, для того чтобы завоевывать голоса, рейтинги и подкармливать это националистическое чудовище", — заключила Захарова.

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