Новым запретом "порадовали" жителей Свердловской области: до 10 июня им нельзя ходить в лес. Запрет уже оформлен и подписан губернатором области Евгением Куйвашёвым.
"В связи с введением особого противопожарного режима установить по 10 июня 2021 года ограничение пребывания граждан и въезда транспортных средств в леса, расположенные на землях лесного фонда на территории Свердловской области, и леса, находящиеся в государственной собственности Свердловской области", — приводит данные "Уралинформбюро".
Уточняется, что есть несколько исключений:
Интересно, что согласно данным регионального отделения Минприроды, на 28 мая не зафиксировано ни одного пожара во всём регионе. Ранее возникшие возгорания успешно потушены.
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