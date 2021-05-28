Переживём: замглавы МИД РФ о выходе США из ДОН

После долгих раздумий Вашингтон всё-таки определился с позицией под ДОН: возвращаться в договор Штаты не будут. Это печально, но Россия переживёт, уверен замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

В Вашингтоне нет желающих: шанс упущен

Напомним, что ранее финальный вердикт США касательно Договора по открытому небу подтвердили для ТАСС в американском госдепе.

"В результате, завершив свой обзор договора, США не намерены возвращаться в договор, учитывая, что Россия не предприняла никаких действий, чтобы вернуться к его соблюдению", — сообщили там.

Такой исход событий стоит рассматривать как политическую ошибку США, причём одну из многих. Действия Вашингтона наносят удар по безопасности Европы, считает Рябков.

"Мы предоставили им хороший шанс, которым они не воспользовались. Они продолжают тиражировать измышления о неких нарушениях Россией этого договора, что совершенно абсурдно. И бессмысленно повторять нашу позицию, желающие могут её найти, что называется, на раз, но просто таких желающих нет в Вашингтоне", — сообщил для ТАСС Рябков.

"В огороде бузина, а в Киеве дядька"

При этом Штаты совершенно не стесняются приплетать к ситуации вокруг ДОН вообще не относящиеся к делу вещи, вроде происходящих на Донбассе инцидентов.

"Понимаете, это из серии "в огороде бузина, а в Киеве дядька". Я понимаю, конечно, что довольно много вложили наши американские коллеги в "проект Украина" собственный, и когда не всё там получается, проще всего начать искать виноватых где-то и возлагать некую "ответственность" за что-то на Москву, но к ДОН и к ситуации вокруг этого договора это всё не имеет ровным счетом никакого отношения. Это просто показатель того, что в США нет политической воли укреплять архитектуру европейской безопасности. Это печально, но мы переживём", — заключил Рябков.

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