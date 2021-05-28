Занято: глава Татарстана не стал приглашать Маска работать в регионе

21 мая предприниматель, миллиардер и владелец Tesla Илон Маск решил порадовать Россию заявлением о том, что готов как выводить автомобили Tesla на рынок РФ, так и строить завод по их производству в нашей стране.

Далее началась, что называется, цепная реакция. С предложениями к Маску касательно инвестиций в их регионы выступили власти:

Владимирской области,

Ростовской области,

Калужской области,

Удмуртии.

Также Маска позвали в Москву через каналы Минпромторга: у "центра" возникло желание более детально обсудить вопросы строительства. Однако глава Татарстана Рустам Минниханов отметил: в свой регион он Маска не приглашал. Дело в том, что в Татарстане уже есть автомобильное производство.

"Знаете, у нас есть свой автомобильный гигант — "КамАЗ", Маск пусть в других местах поработает. У нас есть Aurus. Я приглашаю вас 31 мая, мы запускаем производство Aurus на Елабужской площадке особой [экономической] зоны "Алабуга", — высказался Минниханов на программе Тины Канделаки "Специальный гость" на RTVI.

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