Стивен Сигал вступит в "Справедливую Россию". Но в Госдуму не попадет

Американский актер Стивен Сигал вступит в партию "Справедливая Россия — За правду". Произойдет сие знаменательное событие 29 мая.

"В рамках заседания палаты депутатов планируется вручение партийного билета объединенной партии Стивену Сигалу. Ранее он был членом партии "За правду", теперь вместе с командой Захара Прилепина присоединился к "Справедливой России — За правду", — сообщил ТАСС представитель партии.

В ноябре 2016 года Стивен Сигал получил российское гражданство. Он остается гражданином Соединенных Штатов, а потому его участие в политической жизни России будет ограниченным. Из-за гражданства США Стивен Сигал не может, например, баллотироваться в Госдуму.

В августе 2018 года Стивен Сигал была назначен на должность спецпредставителя МИД России по вопросам российско-американских отношений. Ему было поручено заниматься проектами в сфере культуры, образования и спорта, а также будет вести работу по сохранению связанных с Россией памятных мест в США.

При этом актер активно занимается вопросами экологии. В октябре 2020 года президент России Владимир Путин поблагодарил Сигала за участие в акции по восстановлению популяции байкальского омуля.

Защитой окружающей среды Стивен Сигал планирует заниматься и после вступления в ряды "Справедливой России — За правду".

В самой партии, очевидно, рассчитывают с помощью известного американского актера привлечь дополнительное число избирателей на грядущих парламентских выборах. Насколько это сработает, впрочем, пока сказать сложно. Нет никакой уверенности в том, что имя Сигала станет поводом для жителей России массово голосовать за эту партию.