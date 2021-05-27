Россия запретила принимать рейсы, которые летят в обход Белоруссии

Россия не будет выдавать разрешения на прибытие рейсов, которые планируют следовать в облёт Белоруссии, сообщает ТАСС.

Ранее из-за отсутствия разрешения на смену маршрута не смогли прибыть в Россию как минимум три рейса. Два должны были лететь из Парижа в Москву, ещё один — из Вены.

Ситуация с авиарейсами возникла после того, как самолёт авиакомпании Ryanair был посажен в Минске. На борту находился бывший редактор телеграм-канала Nexta Роман Протасевич, которому за призывы к массовым беспорядкам грозит до 15 лет лишения свободы.

Борт, который летел из Афин в Вильнюс, был посажен после сообщения о минировании. Самолёт в воздушном пространстве Белоруссии сопровождал истребитель.

После инцидента страны Европы обвинили Александра Лукашенко в "государственном терроризме". Белорусским авиакомпаниям запретили летать в аэропорты ЕС. Кроме того, собственным авиаперевозчикам страны Европы рекомендовали не заходить в пространство Белоруссии.