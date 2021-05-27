Снова вспомнили о четырёхдневной рабочей неделе: в Минтруда сообщили, что если идею оформят и предложат, то она будет рассмотрена. Но готова ли страна работать четыре для вместо пяти — а отдыхать сразу три?
Напомним, что "инициатором" обсуждения вопроса нового варианта рабочей недели можно считать Дмитрия Медведева. Экс-премьер предложил четырёхдневку в феврале — и, согласно данным портала SuperJob, нашёл поддержку у 48% россиян. При этом на февраль 2021 года у 4% российских компаний новшество уже было внедрено.
Может ли идея прижиться? Нужно ли стране больше отдыхать? Корреспонденты "Правды.Ру" связались с Сергеем Митрохиным, членом политкомитета партии "Яблоко", депутатом Мосгордумы.
Эксперт отмечает: совершенно непонятно, зачем нужна такая инициатива. В России огромное количество праздников — столько не празднуют ни в одной стране мира.
"Инициатива ударит по экономической активности, росту и показателям.
Можно было бы приветствовать это начинание, если бы у большинства россиян была высокая зарплата — как минимум на уровне среднеевропейской страны. Тогда тот отдых, который им предлагается дать, был бы качественным, разнообразным, интересным.
А поскольку платят очень мало, непонятно: гулять-то на что люди будут?" — комментирует Митрохин.
В целом задумку можно охарактеризовать как "инициативу подрывного характера".
Четырёхдневная рабочая неделя, продолжает Митрохин, в принципе прижиться в России может. Но вот цена окажется слишком высокой.
"Больше станет алкоголиков в стране, больше наркоманов. Люди же будут искать какие-то приложения к своему досугу. А с маленькими деньгами в кармане это очень сложно сделать.
Я не очень понимаю, зачем это надо. Это какая-то ерунда, свидетельствует о том, что просто нечем заняться некоторым министерствам, вот они начинают такие странные инициативы двигать", — резюмирует эксперт.
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Если человек не пил, не переутомлялся, не болел, а в голове стал появляться какой-то шум вроде морского прибоя или гула автострады, который мешает сосредоточиться, то что бы это значило?