Инициатива подрывного характера: эксперт о четырёхдневной рабочей неделе

Снова вспомнили о четырёхдневной рабочей неделе: в Минтруда сообщили, что если идею оформят и предложат, то она будет рассмотрена. Но готова ли страна работать четыре для вместо пяти — а отдыхать сразу три?

Напомним, что "инициатором" обсуждения вопроса нового варианта рабочей недели можно считать Дмитрия Медведева. Экс-премьер предложил четырёхдневку в феврале — и, согласно данным портала SuperJob, нашёл поддержку у 48% россиян. При этом на февраль 2021 года у 4% российских компаний новшество уже было внедрено.

Может ли идея прижиться? Нужно ли стране больше отдыхать? Корреспонденты "Правды.Ру" связались с Сергеем Митрохиным, членом политкомитета партии "Яблоко", депутатом Мосгордумы.

Выходной есть, денег — нет?

Эксперт отмечает: совершенно непонятно, зачем нужна такая инициатива. В России огромное количество праздников — столько не празднуют ни в одной стране мира.

"Инициатива ударит по экономической активности, росту и показателям. Можно было бы приветствовать это начинание, если бы у большинства россиян была высокая зарплата — как минимум на уровне среднеевропейской страны. Тогда тот отдых, который им предлагается дать, был бы качественным, разнообразным, интересным. А поскольку платят очень мало, непонятно: гулять-то на что люди будут?" — комментирует Митрохин.

В целом задумку можно охарактеризовать как "инициативу подрывного характера".

"Странные движения" и их цена

Четырёхдневная рабочая неделя, продолжает Митрохин, в принципе прижиться в России может. Но вот цена окажется слишком высокой.

"Больше станет алкоголиков в стране, больше наркоманов. Люди же будут искать какие-то приложения к своему досугу. А с маленькими деньгами в кармане это очень сложно сделать. Я не очень понимаю, зачем это надо. Это какая-то ерунда, свидетельствует о том, что просто нечем заняться некоторым министерствам, вот они начинают такие странные инициативы двигать", — резюмирует эксперт.

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