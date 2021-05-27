Не зачистка: Песков дал комментарий о закрытии "Открытой России"

Новости касательно решения о самоликвидации "Открытой России": организация, признанная в РФ нежелательной, заявила в четверг о том, что данное решение окончательно. Между тем в Кремле уверены — то, что случилось, нельзя записывать в категорию "политических зачисток".

Напомним, что комментарий касательно закрытия "Открытой России" (включая региональные отделения) для ТАСС давал ранее её исполнительный директор Андрей Пивоваров. Он отметил, что в ГД готовятся ввести очередные ужесточения в УК РФ, в связи с чем все связанные с организацией люди оказываются в зоне риска заведения на них уголовных дел.

"Для рядовых активистов достаточно иметь одно административное дело о связи с нежелательной организацией, а для руководителей и координаторов не нужно даже таких формальностей", — уточнил Пивоваров.

"Политическое поле никоим образом у нас не ограничено "Открытой Россией". Оно гораздо более богатое и многогранное. Поэтому уход чего-то не означает зачистку политического поля", — отметил для прессы пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам Пескова, российское политическое поле на данный момент

"…кипит в предвыборной кампании".

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