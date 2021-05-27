Захарова пообещала защитить права задержанной в Минске россиянки

Новости о задержанной в результате посадки рейса Ryanair в Минске россиянке Софии Сапеге: представители российского посольства — в контакте с её родителями, жалоб на содержание нет, поддержка предоставляется.

Напомним, что Сапегу задержали из-за подозрений в её участии в ряде преступлений, наказуемых по белорусскому УК. Речь идёт о периоде с августа по сентябрь 2020 года, пока россиянка задержана на два месяца.

Ранее Сапега призналась, что занималась редактурой канала в Telegram, посвящённого раскрытию личных данных представителей белорусских силовых структур ("Чёрная книга Беларуси").

"Наш консул её посетил, мы с ней на связи. Соответственно она не высказывала жалоб по условиям её содержания и обращения с ней, ее просьбы бытового плана были удовлетворены. Поддерживается контакт с её родителями, причем постоянно", — уточнила положение дел официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая на "Эхе Москвы".

"Наша задача сделать так, чтобы наша гражданка и её права были защищены, и мы это делаем", — резюмировала она.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.