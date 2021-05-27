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Яровая объяснила, почему слова Дуды про "ненормальность" РФ аморальны

Политика

На заявления касательно "ненормальности" России, поступившие ранее от лидера Польши Анджея Дуды, отреагировали в Госдуме. По мнению вице-спикера ГД Ирины Яровой, заявление польского президента можно отнести к "аморальным", а его представления — к "искажённым".

Яровая объяснила, почему слова Дуды про "ненормальность" РФ аморальны

Напомним, что Дуда, согласно данным PAP, заявил следующее:

"Россия — ненормальная страна, это страна-агрессор".

Данные слова польский президент произнёс в Грузии, далее пообещав грузинским властям способствование в деле интеграции страны в НАТО. Также он заявил, что на "имперские" действия Москвы мировое сообщество должно "решительно" отвечать. Кроме того, он сообщил, что Польша будет поднимать "российский вопрос" и на уровне ООН.

"Заявление президента Польши аморально прежде всего перед своим народом, в семьях которого фашизм оставил неизгладимый след и который был спасён советским солдатом", — приводят в ТАСС данные из пресс-службы Яровой.

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Россия - не нормальная страна, а государство-агрессор, - Дуда.
Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
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