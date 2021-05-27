EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Тихановская призвала белорусов вернуться на баррикады
Минтруд готов обсуждать перспективы сокращения рабочей недели до четырёх дней
Как на дрожжах: в РФ вырос спрос на самогонные аппараты
Инцидент в Охотском море: судно РФ могут задержать в японском порту
Президент Польши пообещал призвать к порядку "ненормальную страну" - Россию
Как устроить в стране топливный коллапс - инструкция от Украины
Немецкие экологические активисты подожгли строящийся завод Tesla
130 пассажиров затонувшей в Нигерии лодки пропали без вести
Китай потребовал проверить биолаборатории США на предмет "утечки" COVID-19

Не "мальчик", а подонок: Кургинян высказался о Протасевиче

Политика

Роман Протасевич, арестованный ранее в Белоруссии после инцидента с посадкой самолёта компании Ryanair — "отпетый подонок" и негодяй, уверен лидер движения "Суть времени" Сергей Кургинян.

Степан Путило и Роман Протасевич
Степан Путило и Роман Протасевич

Кургинян отметил, что касательно Протасевича можно высказать целую плеяду интересных мыслей:

  • отец пытался "вписать" Романа в военную элиту Белоруссии;
  • "мальчик" вёл подрывную деятельность против Белоруссии;
  • У Протасевича были "ставленники" как в Польше, так и в других странах;
  • Роман имел отношения с представителями иностранных разведок.

"Представитель бандформирований "Азов"* и других, существовавший там, как признал Билецкий…

Соответственно, государство, которое хочет от этого защищаться, говорит, что никакой это не "мальчик", а отпетый подонок, который обсуждал, ко всему прочему, кровавые вещи (а вот такие "мальчики", ко всему прочему, обожают обсуждать убийства, казни, репрессии) обзавёлся ставленниками в Польше и других странах, вошёл в соответствующие отношения с соответствующими разведками, вместе с ними создал подрывной ресурс, призывал к действиям, которые обернулись бы огромной кровью, как они обернулись на Украине", — дал характеристику Протасевичу Кургинян, выступая на Вечере с Владимиром Соловьёвым".

Роман Протасевич в строю "Азова"
Роман Протасевич в строю "Азова"

Кургинян отметил, что всё вышесказанное — государственный вариант произошедшего, однако существует и другой, про "мальчика", который посвятил себя попыткам борьбы со "злым" Лукашенко.

"И вот эти две точки зрения, в которых мы существуем, они же существуют не только там, они и здесь существуют. Главный момент — когда этим мальчикам "не по шерсти", они хотят вешать, хвататься за коктейли Молотова, за финка или что потяжелее и у них ничего другого нет", — подытожил политолог.

 

*организация, деятельность которой запрещена в РФ

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Протасевич и двойные стандарты Запада. Вечер с Владимиром Соловьевым. Эфир от 24.05.2021
Автор: Константин Шапров
Последние материалы
Инцидент в Охотском море: судно РФ могут задержать в японском порту
Президент Польши пообещал призвать к порядку "ненормальную страну" - Россию
Как устроить в стране топливный коллапс - инструкция от Украины
Немецкие экологические активисты подожгли строящийся завод Tesla
130 пассажиров затонувшей в Нигерии лодки пропали без вести
Китай потребовал проверить биолаборатории США на предмет "утечки" COVID-19
Швеция перестала быть безопасной страной после всплеска "разборок со стрельбой"
Швейцария "махнула рукой" на Евросоюз
Лукашенко: Запад использует Белоруссию для тренировки нападения на Россию
Экс-командир "Азова" сдал Протасевича, воевавшего под его началом в Донбассе
Популярное
Здоровье и профилактика
Шум в голове может оказаться симптомом опухоли

Если человек не пил, не переутомлялся, не болел, а в голове стал появляться какой-то шум вроде морского прибоя или гула автострады, который мешает сосредоточиться, то что бы это значило?

Шум в голове может оказаться симптомом опухоли
Как замаскировать "простуду"
Дерматология
Как замаскировать "простуду"
Происшествия
СМИ: Ефремова отправили под домашний арест в Москву
Гипотезы. Наука
Французский вирусолог: Все, кто привит от COVID-19, умрут
Антон Евсеев Драмы науки: Джон Горри и "ледяные короли" Антон Евсеев Соломон Соловьев Знак зодиака 27 мая: знаменитые Близнецы Соломон Соловьев Любовь Степушова Только один депутат сейма Литвы отказался "стрелять" в белорусов Любовь Степушова
Новости Белоруссии
Лукашенко намекнул на ответственность Украины за сбитый "Боинг"
Техника красоты
Врач: На синяки под глазами нельзя не обращать внимания
Переименование и "ни одной шпротины": в ГД придумали, как ответить Латвии
Политика. Новости и аналитика
Переименование и "ни одной шпротины": в ГД придумали, как ответить Латвии
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников