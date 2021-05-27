Роман Протасевич, арестованный ранее в Белоруссии после инцидента с посадкой самолёта компании Ryanair — "отпетый подонок" и негодяй, уверен лидер движения "Суть времени" Сергей Кургинян.
Кургинян отметил, что касательно Протасевича можно высказать целую плеяду интересных мыслей:
"Представитель бандформирований "Азов"* и других, существовавший там, как признал Билецкий…
Соответственно, государство, которое хочет от этого защищаться, говорит, что никакой это не "мальчик", а отпетый подонок, который обсуждал, ко всему прочему, кровавые вещи (а вот такие "мальчики", ко всему прочему, обожают обсуждать убийства, казни, репрессии) обзавёлся ставленниками в Польше и других странах, вошёл в соответствующие отношения с соответствующими разведками, вместе с ними создал подрывной ресурс, призывал к действиям, которые обернулись бы огромной кровью, как они обернулись на Украине", — дал характеристику Протасевичу Кургинян, выступая на Вечере с Владимиром Соловьёвым".
Кургинян отметил, что всё вышесказанное — государственный вариант произошедшего, однако существует и другой, про "мальчика", который посвятил себя попыткам борьбы со "злым" Лукашенко.
"И вот эти две точки зрения, в которых мы существуем, они же существуют не только там, они и здесь существуют. Главный момент — когда этим мальчикам "не по шерсти", они хотят вешать, хвататься за коктейли Молотова, за финка или что потяжелее и у них ничего другого нет", — подытожил политолог.
*организация, деятельность которой запрещена в РФ
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Если человек не пил, не переутомлялся, не болел, а в голове стал появляться какой-то шум вроде морского прибоя или гула автострады, который мешает сосредоточиться, то что бы это значило?