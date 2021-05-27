Не "мальчик", а подонок: Кургинян высказался о Протасевиче

Роман Протасевич, арестованный ранее в Белоруссии после инцидента с посадкой самолёта компании Ryanair — "отпетый подонок" и негодяй, уверен лидер движения "Суть времени" Сергей Кургинян.

Степан Путило и Роман Протасевич

Кургинян отметил, что касательно Протасевича можно высказать целую плеяду интересных мыслей:

отец пытался "вписать" Романа в военную элиту Белоруссии;

"мальчик" вёл подрывную деятельность против Белоруссии;

У Протасевича были "ставленники" как в Польше, так и в других странах;

Роман имел отношения с представителями иностранных разведок.

"Представитель бандформирований "Азов"* и других, существовавший там, как признал Билецкий… Соответственно, государство, которое хочет от этого защищаться, говорит, что никакой это не "мальчик", а отпетый подонок, который обсуждал, ко всему прочему, кровавые вещи (а вот такие "мальчики", ко всему прочему, обожают обсуждать убийства, казни, репрессии) обзавёлся ставленниками в Польше и других странах, вошёл в соответствующие отношения с соответствующими разведками, вместе с ними создал подрывной ресурс, призывал к действиям, которые обернулись бы огромной кровью, как они обернулись на Украине", — дал характеристику Протасевичу Кургинян, выступая на Вечере с Владимиром Соловьёвым".

Роман Протасевич в строю "Азова"

Кургинян отметил, что всё вышесказанное — государственный вариант произошедшего, однако существует и другой, про "мальчика", который посвятил себя попыткам борьбы со "злым" Лукашенко.

"И вот эти две точки зрения, в которых мы существуем, они же существуют не только там, они и здесь существуют. Главный момент — когда этим мальчикам "не по шерсти", они хотят вешать, хвататься за коктейли Молотова, за финка или что потяжелее и у них ничего другого нет", — подытожил политолог.

*организация, деятельность которой запрещена в РФ

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