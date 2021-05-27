Путин: обязательная COVID-вакцинация неуместна

Обязательная вакцинация не может быть введена в России.

Так прокомментировал глава государства прозвучавшее ранее предложение экс-премьер-министра Дмитрия Медведева, подтвердив сказанное ранее пресс-секретарём Кремля Дмитрием Песковым.

По словам Владимира Путина, сами граждане должны взвесить риски заражения COVID-19 в случае отказа от укола.

"Я хочу еще раз изложить свою позицию. Я считаю, что обязательная вакцинация неуместна и не может быть введена, — сказал президент в ходе видеоконференции в среду. — Граждане должны сами осознать необходимость этого и понять, что без прививки им может грозить серьезная и даже смертельная опасность".

Путин призвал общественность принять добровольное решение о вакцинации против коронавируса, "который к настоящему времени заразил более пяти миллионов человек в России и был связан по меньшей мере с 119 тысячами смертей.

По его словам, в стране "созданы все необходимые условия для вакцинации", а российский препарат зарекомендовал себя как "самый надежный и безопасный".

Хотя глава государства прямо не назвал вакцину, о которой говорил — а в России несколько препаратов — можно предположить, что речь шла всё же о Sputnik V, которая может похвастаться эффективностью 91,6% и не показала каких-либо значительных побочных эффектов в кампаниях вакцинации по всему миру.

Вакцина, разработанная московским институтом Гамалеи, уже одобрена в 66 странах.

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