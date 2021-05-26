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Жириновский рассказал, о чём договорятся Путин и Байден

Политика

Прежде всего Владимир Путин и Джо Байден должны договориться о "красных линиях", которые Россия и США не должны переступать, считает Владимир Жириновский.

Жириновский рассказал, о чём договорятся Путин и Байден

Лидер ЛДПР оценил возможные итоги встречи президентов России и США, которая состоится 16 июня в Женеве. По мнению Владимира Вольфовича, главная цель этих переговоров — исключить новую большую войну

Президенты вполне могут договориться по безопасности. Это нужно сделать в первую очередь, так как воевать не хочет никто. Европейцы устали от войн, а американцы и вовсе никогда не воевали на своей территории. Учения НАТО всё больше напоминают "маленький городской праздник — два-три артиста пришли показать самые простые номера", написал Жириновский в своём Telegram-канале.

"Итогом переговоров должно стать исключение большой войны, а все проблемы мы должны решать за счет Восточной Европы. Ни один снаряд не должен упасть на Россию, США или Западную Европу. Все действия только в Восточной Европе, чтобы они поняли, что это не те страны, которые представляют для нас интерес", — заявил Жириновский.

Под "Восточной Европой" Жириновский имел в виду Украину. Заодно он предложил "подумать о её разделе".

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Автор: Людмила Черткова
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