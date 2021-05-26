Мишустин повысил оклады военным и полицейским

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о повышении окладов работникам силовых ведомств. С 1 октября 2021 военнослужащие, полицейские, росгвардейцы и некоторые другие силовики будут получать 3,7%.

"Правительство Российской Федерации постановляет: повысить с 1 октября 2021 года в 1,037 раза размеры окладов по воинским должностям и окладов по воинским званиям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, военнослужащих, проходящих военную службу по призыву", — говорится в постановлении.

Также говорится, что зарплата будет увеличена войскам нацгвардии, пожарным, таможенникам и сотрудникам органов фельдъегерской службы.