Рубанули с плеча: Песков о реакции стран ЕС на инцидент с Ryanair

В ситуации с самолётом компании Ryanair, который сел в Минске, Европа предпочла детальному разбирательству тактику "рубить с плеча". При этом пока даже не был опровергнут факт того, что данные касательно "минирования" пришли из Швейцарии.

В Кремле, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, желания стран Европы разобраться в том, что именно случилось с рейсом Ryanair, пока не видят. Песков напомнил: ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что

"…сообщение [о минировании самолета авиакомпании Ryanair, который совершил посадку в Минске] пришло из Швейцарии".

"Если это не так, наверное, кто-то это опровергнет. Мы не видели никаких опровержений. Пока мы даже не слышали никаких заявлений от европейских государств о желании как-то разобраться с этой темой, пока стали рубить с плеча", — уточнил для журналистов Песков.

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