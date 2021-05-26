Переименование и "ни одной шпротины": в ГД придумали, как ответить Латвии

Новая идея из Госдумы: там придумали, как ответить на действия властей Риги, связанные с флагом РФ. Например, можно запретить знаменитые рижские шпроты и "переименовать" Латвию на старый манер.

Напомним, что в ходе ЧМ по хоккею в Риге решили поменять флаг РФ на знамя Олимпийского комитета. Причём сделать это было решено на площади с флагами всех команд, участвующих в турнире.

Идеями "ответов" поделился со Sport24 депутат ГД Виталий Милонов.

"Мы тогда можем поменять латвийский флаг на посольстве в Москве на флаг Латвийской ССР, раз они так себя ведут. Если будут выпендриваться, надо будет разорвать с ними отношения", — уверен парламентарий.

Важно, продолжил Милонов, дать всем понять следующий факт: русофобия не пройдёт, а на помощь "больших братьев" (стран типа Польши) надеяться не стоит.

"Иначе не будем ввозить ни одной шпротины", — заключил Милонов.

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