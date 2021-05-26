Прорабатываем возможность: РЖД об идее работы заключённых на БАМе

Новые подробности об идее "заключённые на работах на БАМе": как казалось, возможность такого сценария прорабатывают в РЖД.

Напомним, что модернизация направлена на повышение провозной способности БАМа и Транссиба. В рамках первого этапа уже в 2021 году планируется достичь значимых результатов, а к 2024 году — нарастить вышеуказанный показатель до 180 млн тонн в год.

"Мы её [возможность привлечения заключённых] прорабатываем. Мы самая большая организация в РФ и считаю, что всё, что мы делаем, проходит через призму социальных обязательств", — сообщил ТАСС гендиректор холдинга Олег Белозёров.

Напомним, что ранее (также для ТАСС) ситуацию освещала начальник управления организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осуждённых от общества Елена Коробкова. Она отметила, что в случае работ на БАМе заключённые смогут выходить на свободу раньше срока.

Оказывается, ещё с 2017 года действует следующая система: если осуждённый сумеет доказать факт того, что в колонии он исправился, то сможет подать ходатайство и в перспективе получить "путёвку" на принудительные работы.

Если такая "путёвка" получена, заключённого отправят в специальный исправительный центр (расположенный в регионе проживания заключённого до лишения свободы). В центре ему предоставят как место проживания, так и еду, будут платить зарплату, и, конечно, разрешат свидания с роднёй.

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