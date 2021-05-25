Лавров: давая Киеву деньги и оружие, НАТО лишает надежд на конец войны

По словам министра иностранных дел России, США и их союзники по НАТО наращивают военную активность на Украине и в Черном море, а также предоставляют Киеву как финансовую поддержку, так и вооружение.

В интервью "АиФ" Сергей Лавров подчеркнул, что инвестиции в украинскую армию не способствуют возможному миру в Донбассе.

"Я хотел бы обратить внимание на то, что Соединенные Штаты и их союзники по НАТО наращивают военную активность на территории Украины и в Черном море”, — сказал Лавров, отметив, что военный блок стал раздавать оружие, "финансовую и материальную поддержку”, и проводить дополнительное обучение "в НАТО методам ведения войны.” "Только в 2021 году на территории Украины планируется провести семь совместных военных учений со странами НАТО”, — продолжил он.

Кроме того, Лавров отметил, что Украина принимает участие в НАТО-вских учениях Defender-Europe 2021.

"Излишне говорить, что милитаризация Украины не способствует урегулированию конфликта на Донбассе”, — заключил он.

По мнению Лаврова, лучший способ добиться мира-это соблюдение Киевом Минского протокола, группы соглашений, призванных помочь остановить войну в сентябре 2014 года. В частности, это означало бы предоставление особого статуса отдельным районам Донецкой и Луганской областей. Министр иностранных дел считает, что реализация этого документа была бы лучшим выходом из нынешнего тупика.

"Власти в Киеве должны решить, хотят ли они возвращения Донбасса в состав украинского государства. Если это так, то есть только один путь для достижения этой цели: четкая и последовательная реализация комплекса мер”, — сказал он.

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