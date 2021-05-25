"Истории Тихонова": факты и слухи об уходе мэра Нижневартовска

Новая неделя — новая отставка: покидает свой пост мэр Нижневартовска Василий Тихонов. Он уже успел написать в Instargam о причинах своего ухода — но так ли они очевидны?

Что можно сказать об итогах работы Тихонова? Чем он запомнится — и в связи с чем уходит? Мнением с "Правдой.Ру" поделился Усман Хабибуллин, журналист из Нижневартовска.

"Истории Тихонова": про ЖКХ и про кандидата в мэры

Как и практически любой мэр, начинает эксперт, Тихонов отметился и положительными, и отрицательными моментами. А более всего горожанам он запомнится по весьма интересной истории, связанной с концессией коммунальных активов Нижневартовска.

"Буквально все вартовчане, узнав о том, что системы ЖКХ перейдут в частные руки, выступили против такого решения. Но Тихонов всё равно подписал концессионное соглашение, перед этим посоветовавшись с губернатором. Она это одобрила. В городе в связи с этим было много "виртуальных" протестов, местные партии выступали против передачи ЖКХ в частные руки. Однако передача состоялась, и её итогом стали солидно выросшие тарифы на услуги ЖКХ. Наверное, если посмотреть статистику по округу, то в Нижневартовске самые высокие тарифы за отопление", — рассказывает Хабибуллин.

Также можно вспомнить следующую историю: нижневартовский бизнесмен из госкорпорации "Славтэк" Александр Петерман вёл довольно активную политику против Тихонова, так как собирался баллотироваться и в депутаты, и в мэры города.

"Соответственно, Тихонов перекрывал ему дорогу. Поэтому Петерман вёл довольно активную кампанию против Тихонова. И город это понимал. Наиболее знаковым моментом стали работы по возведению бизнес-центра, совмещённого с гостиницей, перед самым знаковым домом на набережной города. По слухам, в этом доме живёт Тихонов", — продолжает эксперт.

Что сделал и почему уходит: факты и слухи

Что же сделал Тихонов как мэр? Он успел благоустроить город: появились парки, скверы, новые дома. Активно проводилось переселение из ветхого жилья, причём на безвозмездной основе. Появился городской бренд.

А касательно отставки циркулируют следующие слухи: она может быть связана со строительством окружной больницы.

"Это скандальный долгострой, сейчас (на уровне слухов) силовики начали проверку по средствам, которые вливали в строительство. Деньги вливали, а строительство до сих пор "заморожено". Сейчас "заморожены" средства подрядной организации, которая занималась строительством этой больницы. Так что-либо он перешёл дорогу бизнесмену, либо всё-таки силовики проводят проверку по поводу вливания денег в строительство окружной больницы", — уточняет Хабибуллин.

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