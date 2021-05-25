EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Заплаканную Ольгу Бузову отчитали за голый пупок в стенах монастыря
Фазель назвал снятие флага Белоруссии предвыборной кампанией мэра Риги
Употребление родниковой воды грозит заражением гепатитом A
Протасевич расскажет о своих спонсорах в России
В CNN раскрыли место и дату встречи Путина и Байдена
Идея Кудрина о "цензе" на соцпомощь не понравилась экс-министру экономики
Президент Латвии поддержал снятие флага Белоруссии в Риге
В РФ создали светочувствительные датчики для медицины и систем безопасности
"Не может быть!": в Театре Российской Армии — премьера

"Истории Тихонова": факты и слухи об уходе мэра Нижневартовска

Политика

Новая неделя — новая отставка: покидает свой пост мэр Нижневартовска Василий Тихонов. Он уже успел написать в Instargam о причинах своего ухода — но так ли они очевидны?

Василий Тихонов

Что можно сказать об итогах работы Тихонова? Чем он запомнится — и в связи с чем уходит? Мнением с "Правдой.Ру" поделился Усман Хабибуллин, журналист из Нижневартовска.

"Истории Тихонова": про ЖКХ и про кандидата в мэры

Как и практически любой мэр, начинает эксперт, Тихонов отметился и положительными, и отрицательными моментами. А более всего горожанам он запомнится по весьма интересной истории, связанной с концессией коммунальных активов Нижневартовска.

"Буквально все вартовчане, узнав о том, что системы ЖКХ перейдут в частные руки, выступили против такого решения. Но Тихонов всё равно подписал концессионное соглашение, перед этим посоветовавшись с губернатором. Она это одобрила.

В городе в связи с этим было много "виртуальных" протестов, местные партии выступали против передачи ЖКХ в частные руки. Однако передача состоялась, и её итогом стали солидно выросшие тарифы на услуги ЖКХ.

Наверное, если посмотреть статистику по округу, то в Нижневартовске самые высокие тарифы за отопление", — рассказывает Хабибуллин.

ЖКХ

Также можно вспомнить следующую историю: нижневартовский бизнесмен из госкорпорации "Славтэк" Александр Петерман вёл довольно активную политику против Тихонова, так как собирался баллотироваться и в депутаты, и в мэры города.

"Соответственно, Тихонов перекрывал ему дорогу. Поэтому Петерман вёл довольно активную кампанию против Тихонова. И город это понимал.

Наиболее знаковым моментом стали работы по возведению бизнес-центра, совмещённого с гостиницей, перед самым знаковым домом на набережной города. По слухам, в этом доме живёт Тихонов", — продолжает эксперт.

Что сделал и почему уходит: факты и слухи

Нижневартовск

Что же сделал Тихонов как мэр? Он успел благоустроить город: появились парки, скверы, новые дома. Активно проводилось переселение из ветхого жилья, причём на безвозмездной основе. Появился городской бренд.

А касательно отставки циркулируют следующие слухи: она может быть связана со строительством окружной больницы.

"Это скандальный долгострой, сейчас (на уровне слухов) силовики начали проверку по средствам, которые вливали в строительство. Деньги вливали, а строительство до сих пор "заморожено". Сейчас "заморожены" средства подрядной организации, которая занималась строительством этой больницы.

Так что-либо он перешёл дорогу бизнесмену, либо всё-таки силовики проводят проверку по поводу вливания денег в строительство окружной больницы", — уточняет Хабибуллин.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Мегаполис - Тихонов покидает кресло мэра - Нижневартовск
Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
Последние материалы
Употребление родниковой воды грозит заражением гепатитом A
Мельница мифов: терновый венец Иисуса
Протасевич расскажет о своих спонсорах в России
В CNN раскрыли место и дату встречи Путина и Байдена
Мельница мифов: Цезарь и кесарево сечение
Старая ванна: практическое применение в саду
Идея Кудрина о "цензе" на соцпомощь не понравилась экс-министру экономики
Возрождённый ГУЛАГ обещают сделать гуманным
Президент Латвии поддержал снятие флага Белоруссии в Риге
В РФ создали светочувствительные датчики для медицины и систем безопасности
Популярное
Дерматология
Демодекоз: убей клеща в себе насовсем

Если вы долгое время мазями и диетами безуспешно боретесь с непонятной сыпью, зудом и пятнами на лице, возможно, пора задуматься о клещах. Нет, не тех, что водятся в лесу, а тех, что живут прямо в нашей коже и называются "демодекс".

Демодекоз: убей клеща в себе насовсем
Квартира под названием евродвушка — что это такое?
Недвижимость
Квартира под названием евродвушка — что это такое?
Шоу-бизнес
На Украине требуют от оргкомитета Евровидения поменять правила. Из-за России
Здоровье
Какие психические заболевания передаются по наследству
Антон Евсеев Мельница мифов: Цезарь и кесарево сечение Антон Евсеев Василий Амирджанов Возрождённый ГУЛАГ обещают сделать гуманным Василий Амирджанов Любовь Степушова Латвия поплатится за неуважение к белорусскому флагу Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Почему Минск, а не Вильнюс: заслуженный пилот РФ объяснил действия экипажа Ryanair
Оригинальные методики
Одиннадцать "ванных" заповедей
Болезнь Баттена: ранние симптомы и диагностика
Здоровье
Болезнь Баттена: ранние симптомы и диагностика
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников