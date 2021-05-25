"Вакцинные войны": комментарий Марии Захаровой

Своим мнением о "вакцинных войнах", которые часто упоминаются представителями ЕС, поделилась 25 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила: такие "войны" сопровождаются большими объёмами лжи в адрес разработок России.

Напомним, что о "войне нового типа" ранее заявлял даже лидер Франции Эммануэль Макрон: ещё в марте он сообщал, что Россия и Китай якобы заняты некими "действиями", которые связаны с распространением вакцин от коронавируса.

Захарова дала комментарий на вопрос ведущего радиостанции "Вести FM" касательно того, что в ЕС пытаются затеять "вакцинную войну в своих интересах".

"Подтверждаю всё, о чём вы говорите, потому что, как вы помните, страны ЕС, в частности Франция, заявили о том, что якобы Россия и Китай ведут некую вакцинную дипломатию, но не в хорошем смысле слова, а не в очень хорошем. Если эти вакцинные войны ведутся, то против нас. Это бесконечный поток лжи [в отношении российских вакцин]", — заключила Захарова.

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