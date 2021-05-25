Мурашко назвал важнейшую задачу, которую предстоит решать Миндраву

Новую задачу, которую будет решать Минздрав, озвучил глава министерства Михаил Мурашко. Он сообщил, что задача — "важнейшая", а также призвал обратить особое внимание на один из факторов, связанных с ней.

"Нам предстоит важнейшая задача — компенсировать избыточный рост смертности, связанный с "ковидом" в 2020 году, и особое внимание обратить на сердечно-сосудистые заболевания и их осложнения", — уточнил Мурашко на конференции "Неинфекционные заболевания и здоровье населения России".

Напомним, что ранее Мурашко привёл следующие данные: в тех регионах, где вакцинацией удалось охватить больше всего жителей, зафиксирована "тенденция к нормализации" обстановки по коронавирусу. Государство, подчеркнул он, даёт бесплатную возможность сделать прививку, и победить коронавирус можно "только вместе".

"Когда дарят жизнь, нужно выбрать жизнь", — резюмировал Мурашко.

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